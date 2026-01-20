Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
INTER

Inter, Chivu: "Con Liverpool e Atletico potevamo ottenere di più, stasera no: Arsenal più forte"

Il tecnico dell'Inter: "Mi hanno fatto impressione per la qualità tecnica, per la pulizia del tocco e la velocità di pensiero"

20 Gen 2026 - 23:42
© Getty Images

© Getty Images

Più forti, decisamente più forti i Gunners, fuori portata: come collettivo e come singoli, superiori tecnicamente, tatticamente e fisicamente. L'Inter ci ha provato, ma ha pagato incertezze, sbavature, piccole frenesie: errori che contro l'Arsenal di oggi diventano una sentenza. Entrare nella Top 8 sarà oggi difficile, anche vincere a Dortmund potrebbe non bastare, servirà almeno un punto per guadagnarsi la parte alta del tabellone play-off, quella che assicura il ritorno in casa. Ma in effetti, la differenza con certe squadre, quelle realmente costruite per saltare i play-off e volare direttamente agli ottavi di Champions, è palese, anche per una buona squadra come quella nerazzurra che per competere alla pari in serate come queste andrebbe decisamente migliorata, rinforzata, integrata. Per la proprietà e la dirigenza interista, a quanto pare, non è così, ma laddove Marotta non vede reparti migliorabili, Chivu probabilmente vede invece un gruppo da far crescere col lavoro e l'applicazione.

Componenti sicuramente essenziali, ma a certi livelli, come qui in Europa, non sufficienti: "Sono stati più forti per velocità, intensità, letture immediate" ha dichiarato il tecnico nerazzurro con sincera ammirazione per gli avversari. "Non ci abbiamo provato, nel primo tempo abbiamo avuto anche le nostre occasioni. Se contro Liverpool e Atletico potevamo portare qualcosa di più, stasera no, stasera non era possibile, anche se nel frattempo siamo cresciuti. Quelle partite oggi sarebbero finite diversamente, questa no. Mi hanno fatto impressione per la qualità tecnica, per la pulizia e per la velocità di pensiero. E per l'aggressività mai disordinata. Noi a volte siamo riusciti a ripartire, siamo arrivati nella loro area ma come qualità collettiva l'Arsenal è al top. E' superiore, e lasciamo perdere quanto hanno speso per esserlo. Non a caso sono in testa in Premier, noi in Italia non siamo a quella altezza. Detto questo so che i miei ragazzi hanno dato tutto".

