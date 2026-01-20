Inter, Chivu: "Con Liverpool e Atletico potevamo ottenere di più, stasera no: Arsenal più forte"

Componenti sicuramente essenziali, ma a certi livelli, come qui in Europa, non sufficienti: "Sono stati più forti per velocità, intensità, letture immediate" ha dichiarato il tecnico nerazzurro con sincera ammirazione per gli avversari. "Non ci abbiamo provato, nel primo tempo abbiamo avuto anche le nostre occasioni. Se contro Liverpool e Atletico potevamo portare qualcosa di più, stasera no, stasera non era possibile, anche se nel frattempo siamo cresciuti. Quelle partite oggi sarebbero finite diversamente, questa no. Mi hanno fatto impressione per la qualità tecnica, per la pulizia e per la velocità di pensiero. E per l'aggressività mai disordinata. Noi a volte siamo riusciti a ripartire, siamo arrivati nella loro area ma come qualità collettiva l'Arsenal è al top. E' superiore, e lasciamo perdere quanto hanno speso per esserlo. Non a caso sono in testa in Premier, noi in Italia non siamo a quella altezza. Detto questo so che i miei ragazzi hanno dato tutto".