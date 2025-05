Bergomi: "Inter-Barça si poteva commentare solo così. Impossibile non emozionarsi"

Dopo l'incredibile vittoria dell'Inter a San Siro contro il Barcellona, la telecronaca della coppia Caressa-Bergomi è finita nel mirino di tanti appassionati di calcio per l'enfasi e il tono del racconto. E l'ex bandiera nerazzurra ha risposto alle critiche spiegando il suo punto di vista in un articolo e un'intervista. "Faccio telecronache da 25 anni e le critiche maggiori le ho ricevute proprio dagli interisti - ha spiegato Bergomi alla Gazzetta dello Sport -. Come si fa a non farsi prendere dall'emozione? Lo stesso Fabio a un certo punto piangeva con me".