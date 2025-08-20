Serie B, gli arbitri della 1° giornata: Pezzuto per il Palermo

Questi gli arbitri della prima giornata del campionato di Serie B, che comincia venerdì alle 20.30 con l'anticipo Pescara-Cesena:
Pescara-Cesena: Fourneau di Roma
Empoli-Padova: Ferrieri Caputi di Livorno
Virtus Entella-Juve Stabia: Calzavara di Varese
Monza-Mantova: Colombo di Como
Palermo-Reggiana: Pezzuto di Lecce
Spezia-Carrarese: Pairetto di Nichelino
Venezia-Bari: Di Marco di Ciampino
Catanzaro-Sudtirol: Allegretta di Molfetta
Frosinone-Avellino: Dionisi di L'Aquila
Sampdoria-Modena: Piccinini di Forlì.
