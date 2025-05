Il mago Inzaghi nella storia dell'Inter: a Monaco per scrivere il finale più bello

"Sono orgoglioso di essere il loro allenatore, mi hanno dato tutto quello che avevano - ha detto Inzaghi a fine partita - Quando ho detto che da 24esimi siamo arrivati nelle prime posizioni del ranking non era per prendermi i meriti ma per sottolineare i meriti di questi giocatori". Un pensiero per tutti, sempre: titolari e non. Inzaghi dà a ognuno di loro lo stesso peso: "Penso a De Vrij, è entrato e ha respinto ogni singolo pallone. De Vrij giocherebbe in ogni squadra d'Europa, si allena sempre al massimo, ha giocato 13 minuti ed è stato determinante", ha detto ancora il tecnico nerazzurro nel dopo gara dell'incredibile 4-3 al Barcellona che porta l'Inter a Monaco di Baviera il 31 maggio. "Il mister è il nostro capo, ci indica la via e lo fa sempre bene - è l'attestato di stima di Dimarco nei confronti del suo allenatore - Anche nei momenti di difficoltà sa spezzare la tensione con qualche battuta- Questa è la sua grande forza". Inzaghi ha portato l'Inter in finale eliminando le più forti: prima il Bayern Monaco nei quarti e poi il Barcellona in semifinale. Una sola sconfitta in 14 partite, quella arrivata per mano del Bayer Leverkusen. "In tanti non ci pronosticavano qui...". Inzaghi si toglie qualche sassolino dalla scarpa e guarda avanti: tra 24 giorni c'è un importante appuntamento con la storia.