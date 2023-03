Inter ai quarti, Zhang: "Competitivi anche in Europa". Calhanoglu: "Orgogliosi del risultato"

QUI INTER

Soddisfazione ed entusiasmo in casa Inter dopo il pareggio e la qualificazione ai quarti di Champions League

L'Inter fa festa in Portogallo, con lo 0-0 contro il Porto che regala ai nerazzurri l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo 12 lunghi anni di assenza. Il presidente Steven Zhang esulta nel post gara: "Finalmente siamo competitivi ad altissimo livello internazionale. Il grande e duro lavoro di sacrificio del club si è riflesso in campo coi traguardi raggiunti. Siamo molto felici di essere tra le prime otto in Europa, vogliamo sempre competere ai livelli più alti. Ogni squadra che affronteremo ai quarti sarà comunque forte e complicata da giocare. Per un club come noi è sempre importante competere ad alti livelli in Europa, il nostro obiettivo è questo e dobbiamo essere capaci di fare il prossimo passo e alzare l'asticella".

DARMIAN: "RISULTATO CHE DÀ FIDUCIA"

Soddisfatto anche Matteo Darmian: "È stata una serata dura, c'è tanta soddisfazione. Sapevamo sarebbe stato difficile, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo portato a casa un risultato importante per tutti. Sapevamo che dovevamo stare attenti su ogni pallone, non era facile. Bene così, è un risultato importantissimo per noi. Questo risultato ci ripaga degli sforzi e del percorso fatto, in campionato abbiamo lasciato tanti punti per strada e ci è mancata continuità anche con le squadre più piccole. Questa sera ci deve dare fiducia per il futuro, festeggeremo e domani penseremo già alla sfida di domenica. Quarti? Nessuna preferenza, tutte le squadre che restano saranno difficili da affrontare. In bocca al lupo al Napoli per domani". Vedi anche Champions League Champions League, Porto-Inter 0-0: nerazzurri ai quarti 12 anni dopo l'ultima volta

CALHANOGLU: "RISULTATO IMPORTANTE"

Sorride anche Hakan Calhanoglu, votato MVP dalla Uefa: "Le emozioni sono tante, dopo tanti anni siamo orgogliosi di questo traguardo. Qualche volta abbiamo sbagliato ma abbiamo fatto un gran lavoro da dietro, è stato molto difficile ma faccio i complimenti alla squadra per tutto il grande lavoro. In Champions può succedere di tutto, questa partita ci dà parecchie motivazioni. Abbiamo fatto un gran lavoro, non abbiamo segnato ma abbiamo trovato la qualificazione. Abbiamo fatto bene oggi, abbiamo sofferto ma è stato importante ottenere questo risultato. È importante perché dopo tanti anni abbiamo fatto qualcosa che non riusciva da tempo, sappiamo che possiamo fare di più. Difendere è stato complicato, ma alla fine abbiamo fatto un buon lavoro difensivo fino alla fine. Ringrazio i miei compagni e la Nord".

MKHITARYAN: "POSSIAMO SOGNARE"

Pareggio che lascia soddisfatto anche l'armeno Henrikh Mkhitaryan che ora vuole sognare: "Sapevamo che sarebbe stata durissima, voglio congratularmi coi miei compagni perché abbiamo lottato fino alla fine. Ma dobbiamo anche vincere contro le squadre con le quali abbiamo l'obbligo di farlo, spero che questa qualificazione ci dia la spinta per le prossime partite. Arrivare in fondo? Si può sognare sempre, vogliamo fare il massimo. È una bella opportunità, l'Inter non arrivava ai quarti da tempo. Dobbiamo però giocare con la testa".