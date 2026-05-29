Inchiesta San Siro, il Riesame: "Ricerca non delle prove ma di notizie di reato"

Il Tribunale del Riesame ha espresso un giudizio netto nei confronti della Procura di Milano in merito alla conduzione delle indagini sulla compravendita dello stadio San Siro da parte di Inter e Milan, annullando il sequestro dei dispositivi elettronici e delle chat appartenenti ad Ada Lucia De Cesaris, all'ex assessore Giancarlo Tancredi e a una funzionaria comunale. Come rivelato dall'edizione odierna de Il Foglio, i giudici hanno contestato l'operato dei magistrati milanesi, constatando come i pubblici ministeri si fossero mossi "alla ricerca non tanto delle prove ma della notizia di reato".