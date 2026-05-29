Inchiesta San Siro, il Riesame: "Ricerca non delle prove ma di notizie di reato"

29 Mag 2026 - 16:00
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Il Tribunale del Riesame ha espresso un giudizio netto nei confronti della Procura di Milano in merito alla conduzione delle indagini sulla compravendita dello stadio San Siro da parte di Inter e Milan, annullando il sequestro dei dispositivi elettronici e delle chat appartenenti ad Ada Lucia De Cesaris, all'ex assessore Giancarlo Tancredi e a una funzionaria comunale. Come rivelato dall'edizione odierna de Il Foglio, i giudici hanno contestato l'operato dei magistrati milanesi, constatando come i pubblici ministeri si fossero mossi "alla ricerca non tanto delle prove ma della notizia di reato".

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