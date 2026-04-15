Il Barcellona saluta la Champions, l'Atletico si scatena sui social. Nel mirino c'è anche Yamal

Il post che ha fatto più discutere è vede le foto di Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth e Julian Alvarez con occhiali e cuffie. Uno stile che rievoca LeBron James e usato da Lamine Yamal prima del ritorno in casa dell'Atletico. Il 18enne, che pianificava un'impresa in trasferta, è rimasto deluso.