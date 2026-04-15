Champions League

Il Barcellona saluta la Champions, l'Atletico si scatena sui social. Nel mirino c'è anche Yamal

Blaugrana eliminati, i Colchoneros li riempiono di sfottò. Tante i meme dedicati al talento spagnolo

15 Apr 2026 - 12:57
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© Getty Images | Atletico-Barca 1-2
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L'Atletico Madrid ha festeggiato sui social media il passaggio alle semifinali di Champions League dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti di finale. Tante le frecciata ai blaugrana elencate nella gallery che trovate sopra. Sotto invece le spiegazioni nel dettaglio. Tanti tifosi invece hanno preso nel mirino Lamine Yamal, in gol al Metropolitano.   

Il post che ha fatto più discutere è vede le foto di Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth e Julian Alvarez con occhiali e cuffie. Uno stile che rievoca LeBron James e usato da Lamine Yamal prima del ritorno in casa dell'Atletico. Il 18enne, che pianificava un'impresa in trasferta, è rimasto deluso.

"Atlético de Madrid. Più di un club", hanno scritto anche i Colchoneros, condividendo un video dei giocatori che festeggiano con i tifosi e ricordando il famoso motto del Barça secondo cui il Barcellona è "Més que un club" (più di un club). 

Per completare i festeggiamenti sui social media, l'Atlético ha ricordato il gol di Lookman pubblicando la foto di un falco che mima il gesto del silenzio, seguito dalla frase "Gol di Lookman, AURA". Nel loro primo comunicato stampa di questa mattina inoltre, l’Atletico ha ricordato la controversia scatenata dalle lamentele dell'allenatore blaugrana Hansi Flick sull'altezza del campo del Riyadh Air Metropolitano.

"Adoriamo l'odore dell'erba appena tagliata al mattino", l'ultima uscita social dell'Atletico ricordando la protesta del Barça alla UEFA e parafrasando la celebre frase "Adoro l'odore del napalm al mattino" pronunciata dal tenente colonnello Bill Kilgore (Robert Duvall) nel film Apocalypse Now.

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