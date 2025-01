Ibra, domenica a Milanello: fiato sospeso su Pulisic in vista del Girona

In un momento a dir poco difficile, tocca soprattutto ai leader provare a trascinare la squadra. Per questo è considerato di vitale importanza il rientro di Alvaro Morata, squalificato con la Vecchia Signora e affaticato dopo il match infrasettimanale contro il Como. Lo spagnolo è destinato a riprendere il posto che gli spetta in attacco, e c'è speranza di ritrovare dal 1' Christian Pulisic, anch'esso vittima di un affaticamento. Il numero undici si è allenato a parte nella seduta domenicale: la giornata di lunedì risulterà cruciale per capire se l'ex Chelsea potrà giocare contro gli iberici, ottavi in Liga. Non ci sarà invece Jimenez, fuori dalla lista Champions.