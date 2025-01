Mollato Rashford, il Milan ha deciso di affondare il colpo per Kyle Walker. L'affare con al centro l'inglese è ai dettagli: in queste ore i rossoneri stanno dialogando con il Manchester City per finalizzare il trasferimento. Il 34enne, capace di giocare sia sulle fasce che da centrale della difesa, non raggiungerà la Madonnina da parametro zero come appurato in una prima fase. L'operazione, fa sapere La Gazzetta dello Sport, dovrebbe concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prestito oneroso esattamente (1 milione di euro), mentre sarebbero 5 quelli da versare per farlo restare a Milanello anche dopo giugno.