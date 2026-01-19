Hojlund: "Spero di tornare al gol, ma l'importante è vincere"

L'attaccante danese torna a casa: "Emozione speciale, sarà un bel match in uno stadio caldo"di Alberto Gasparri
Rasmus Hojlund torna nella sua Danimarca per una sfida cruciale per il Napoli. La vittoria contro il Copenaghen sarebbe fondamentale per il cammino degli azzurri in Champions League, ma anche per il morale dopo che in campionato la vetta si è allontanata. "E' bello tornare in questo stadio per me, un'emozione speciale. Qui ho segnato il mio primo gol da professionista e anche con la maglia dello United. Sarà un bel match, in uno stadio caldo, abbiamo gli stessi punti. Loro hanno tanta qualità e sono molto uniti. Io spero di tornare al gol, ma domani dobbiamo vincere, poi c'è un'altra partita in casa contro il Chelsea, ma è chiaro che saremo in una posizione più forte se vinciamo", ha detto l'attaccante di Conte.
Sulle assenze: "Siamo sfortunati, ma abbia o un gruppo molto forte e con la mentalità che ci permette di andare avanti comunque". Presto dovrebbe tornare Lukaku: "E' forte, per me anche un idolo da studiare e spero di giocare con lui moltissimo. Il suo ritorno darà una grande spinta a tutto il gruppo. Per me va bene giocare anche da seconda punta, possiamo benissimo giocare insieme. Io sono cresciuto con due attaccanti e quindi va bene per me".
Sulle differenze tra Conte e Gasperini, suoi allenatori in Italia. "Sono entrambi due grandi allenatori, appassionati e molto attenti alla tattica. Gasperini non parla inglese, Conte invece si e questa è la differenza più grande. All'Atalanta sono stato davvero bene, così come ora sto bene con Conte a Napoli", ha spiegato.