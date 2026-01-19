Hojlund: "Spero di tornare al gol, ma l'importante è vincere"

Rasmus Hojlund torna nella sua Danimarca per una sfida cruciale per il Napoli. La vittoria contro il Copenaghen sarebbe fondamentale per il cammino degli azzurri in Champions League, ma anche per il morale dopo che in campionato la vetta si è allontanata. "E' bello tornare in questo stadio per me, un'emozione speciale. Qui ho segnato il mio primo gol da professionista e anche con la maglia dello United. Sarà un bel match, in uno stadio caldo, abbiamo gli stessi punti. Loro hanno tanta qualità e sono molto uniti. Io spero di tornare al gol, ma domani dobbiamo vincere, poi c'è un'altra partita in casa contro il Chelsea, ma è chiaro che saremo in una posizione più forte se vinciamo", ha detto l'attaccante di Conte.