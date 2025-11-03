Gli infortuni, il peso di Eindhoven e una classifica che spaventa: l'Eintracht 'arbitro' della Champions del Napoli

Tutto da riscrivere, dunque, partendo da domani sera. Ma, si diceva, sulle scelte di Conte aleggia la costante infortuni. A quelli di lunga data ormai assodati (Lukaku e De Bruyne), nell'immediato si sono aggiunti anche quelli sicuramente più lievi ma freschi fresci di Gilmour e Spinazzola. Il primo non ci sarà domani, per il secondo aspettiamo la rifinitura odierna. Vada come vada, serve che a centrocampo Lobotka affretti i tempi, mentre in difesa, davanti al pararigori Milinkovic Savic, si possono valutare diverse alternative, con Gutierrez e Olivera che si giocano una maglia da titolare al fianco di Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Se in mezzo, con il rientro di Lobotka, le colonne portanti restano Anguissa e McTominay, davanti le certezze sono Politano e Hojlund: per completare il trittico ci teniamo invece il dubbio tra Neres e Elmas.