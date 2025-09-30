Flick: "Psg squadra da battere, ma il Barça non pensa alla rivincita"

PSG, omaggio da brividi del Parco dei Principi per Dembelé e Luis Enrique
Luis Enrique: “Assenze? Nessuna scusa, sarà una finale anticipata”
In vista del big match di Champions tra Barcellona e Psg hanno parlato Hansi Flick e Luis Enrique. "Giochiamo contro la squadra migliore del mondo. Il Psg ha un grande allenatore e grandi giocatori. È una grande sfida", ha dichiarato l'allenatore blaugrana nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro i campioni in carica.
Barça che ritrova Lamine Yamal, ma che deve fare a meno degli infortunati Fermin López, Joan García e Gavi: "Fa parte del nostro lavoro: dobbiamo saper gestire gli infortuni. Ci mancano giocatori importanti a centrocampo, ma dobbiamo avere fiducia nei giovani", ha detto il tecnico del Barça. Infine Flick sulle credenziali dei blaugrana in Champions League: "Siamo il Barcellona e siamo sempre tra i favoriti, ma la strada è molto lunga e dobbiamo lavorare sodo. Cerchiamo una rivincita per l'eliminazione della scorsa stagione? Non guardiamo al passato; tutto è cambiato: il PSG, i giocatori, il Barcellona", ha concluso.
Dichiarazione che fanno il paio con quelle di Luis Enrique. "Sono contento di essere tornato in quella che io considero casa. Sono emozioni particolari", ha detto il tecnico del Psg, che poi non cerca alcun alibi in vista del big match: "Dobbiamo cercare di avere sempre il pallone. Assenze? Nessuna scusa, è una finale anticipata. Infine un ringraziamento per le maglie speciali che indosserà la squadra con il logo della fondazione dedicata a Xana, la figlia dell'allenatore scomparsa prematuramente: "Ringrazio il presidente per questo gesto, possiamo aiutare tanti bambini"
