Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO BARÇA-PSG

Flick: "Psg squadra da battere, ma il Barça non pensa alla rivincita"

Luis Enrique: “Assenze? Nessuna scusa, sarà una finale anticipata”

30 Set 2025 - 18:24
© Getty Images

© Getty Images

In vista del big match di Champions tra Barcellona e Psg hanno parlato Hansi Flick e Luis Enrique. "Giochiamo contro la squadra migliore del mondo. Il Psg ha un grande allenatore e grandi giocatori. È una grande sfida", ha dichiarato l'allenatore blaugrana nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro i campioni in carica.

Barça che ritrova Lamine Yamal, ma che deve fare a meno degli infortunati Fermin López, Joan García e Gavi: "Fa parte del nostro lavoro: dobbiamo saper gestire gli infortuni. Ci mancano giocatori importanti a centrocampo, ma dobbiamo avere fiducia nei giovani", ha detto il tecnico del Barça. Infine Flick sulle credenziali dei blaugrana in Champions League: "Siamo il Barcellona e siamo sempre tra i favoriti, ma la strada è molto lunga e dobbiamo lavorare sodo. Cerchiamo una rivincita per l'eliminazione della scorsa stagione? Non guardiamo al passato; tutto è cambiato: il PSG, i giocatori, il Barcellona", ha concluso.

PSG, omaggio da brividi del Parco dei Principi per Dembelé e Luis Enrique

1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

Dichiarazione che fanno il paio con quelle di Luis Enrique. "Sono contento di essere tornato in quella che io considero casa. Sono emozioni particolari", ha detto il tecnico del Psg, che poi non cerca alcun alibi in vista del big match: "Dobbiamo cercare di avere sempre il pallone. Assenze? Nessuna scusa, è una finale anticipata. Infine un ringraziamento per le maglie speciali che indosserà la squadra con il logo della fondazione dedicata a Xana, la figlia dell'allenatore scomparsa prematuramente: "Ringrazio il presidente per questo gesto, possiamo aiutare tanti bambini"

barcellona
psg
luis enrique
hansi flick
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:19
Addio a San Siro

Milano ha votato e deciso: addio a San Siro, sarà demolito

01:27
13 DICH SCARONI DICH

Scaroni: "Scelto il meglio per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa e del mondo"

01:07
MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

I più visti di Champions League

DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Conte affronta lo Sporting in emergenza: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

Tudor, tra Champions e Milan, è costretto a pensare a un turnover mirato

DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:58
Champions, disavventura in aeroporto per lo Sporting: non si sa ancora quando partirà per Napoli
19:15
Serie B, Pescara a caccia del riscatto contro il SudTirol
18:35
Torino, Ngonge sprona i Granata: "Non molliamo niente"
18:03
Uefa Youth League: Atalanta ko con Brugge, pari Inter con Slavia Praga
17:10
Stadio Milano, Aldo Serena: "Nel nuovo impianto rimanga il brand San Siro"