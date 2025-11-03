Eintracht, il vice Fiesser: "Dobbiamo fare come il PSV, siamo qui per vincere"

Sulle condizioni di salute di Toppmoller. "Abbiamo saputo solo oggi che Dino non stava bene, ma siamo qui con un obiettivo chiaro: vincere la partita. Ci siamo guadagnati la Champions sul campo, è un’esperienza da cui vogliamo imparare, certo, ma anche da vivere per ottenere risultati. Nelle ultime gare europee abbiamo commesso qualche errore di troppo: dobbiamo essere più audaci, più determinati nel mettere in difficoltà gli avversari. Ne ho parlato con la squadra e i ragazzi sono pronti a trasformare in campo le parole in fatti".