Dall'Inter all'Inter: dal 2010 l'Italia cerca di sfatare il tabù Champions

ITALIA, SORRISI DA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

Non solo dolori per le squadre italiane in Europa nelle ultime 15 stagioni, infatti nelle altre competizioni europee sono arrivati due successi. In Europa League l'Atalanta ha alzato la coppa nel cielo di Dublino la scorsa stagione dominando il Bayer Leverkusen, che aveva appena vinto la Bundesliga, per 3-0. Nella medesima competizione, la Juventus nel 2013-2014 si era fermata al penultimo atto contro il Benfica mancando la finale che avrebbe giocato in casa. Nella stagione successiva furono addirittura due i club italiani a raggiungere le semifinali della seconda competizione europea: il Napoli si fermò con il Dnipro e la Fiorentina contro il Siviglia che poi alzò la coppa a Varsavia. Nel 2020 il COVID portò al cambiamento del format della fase finale con l'Inter che fece fuori in partita secca il Getafe, il Bayer Leverkusen e lo Shakhtar Donetsk prima di soccombere in finale al Siviglia per 3-2.