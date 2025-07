"Grazie a tutti per gli auguri e i messaggi di affetto. Il processo di recupero è già iniziato, a presto". Così il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham in un post su Instagram pubblicando una foto dal letto d'ospedale, dove si è sottoposto a una operazione alla spalla sinistra. Secondo i media spagnoli il calciatore inglese resterà fuori per circa tre mesi.