Ivan Rakitic nuovo direttore tecnico dell'Hajduk Spalato

Nuovo ruolo per Ivan Rakitic, ex stella della nazionale croata oltre che di Barcellona e Siviglia. Rakitic è il nuovo direttore tecnico dell'Hajduk Spalato, club croato. "Voglio aiutare l’Hajduk: questa è la mia unica motivazione. Sono pronto a lavorare con impegno totale affinché il club cresca. Metterò a disposizione le mie competenze, la mia esperienza e i miei contatti nel mondo del calcio. Ai tifosi prometto che lo stesso sudore e la stessa dedizione che ho mostrato da giocatore continueranno in questo nuovo ruolo", ha dichiarato Rakitić dopo la firma del contratto.