Napoli, Conte: "Un mio errore? Devo avere pazienza e stare più anni in un club"

"Per me e per la squadra sarà stimolante tornare in Champions League. Da quando faccio l'allenatore ho disputato sei annate europee, due con la Juventus, due con l'Inter e poi con Chelsea e Tottenham, prendendo sempre squadre in ricostruzione che l'anno prima non partecipavano alla Champions. Posso capire che mi si chiedano i miracoli, ma in Champions non si inventano le vittorie ma costruire un percorso. Se dovessi trovare una pecca nella mia carriera è quella di non aver avuto la pazienza di restare nello stesso club per molti anni e costruire un percorso europeo, come è successo nelle squadre in cui ho allenato e che ho lasciato con una struttura che ha dato soddisfazioni. Se poi guardiamo la competizione che c'è con le squadre europee a livello di mercato... c'è una lotta abbastanza impari. Proveremo a dare fastidio, questo è chiaro". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella prima conferenza stampa della stagione 2025/26 dal ritiro di Dimaro.