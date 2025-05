Inter campione d'Europa? Perché crederci e perché no: corsi e ricorsi storici

Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi, Machiavelli di ciclicità storica. Nella storia dell'umanità sono da sempre presenti teorie secondo cui gli eventi non seguirebbero un andamento lineare e progressivo, ma si ripeterebbero ciclicamente. La spiegazione di questo fenomeno si troverebbe nella natura dell'uomo, costante invariabile dalla notte dei tempi. E allora, perché non utilizzare questa lente per analizzare la finale di Champions League e provare a predirne l'esito soltanto da precedenti e coincidenze rispetto alle altre situazioni in cui l'Inter è arrivata fino alla fine.