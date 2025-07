Fiorentina, Fazzini si presenta: "Tifo Viola fin da piccolo"

Jacopo Fazzini ha dovuto fare poca strada. Soltanto mezz'ora d'auto separa Empoli, la sua vecchia casa, da Firenze, quella nuova, dove è approdato grazie a un assegno strappato da Commisso da circa 10 milioni di euro: "Ho sempre sperato di giocare al Franchi, sono tifoso della Fiorentina da quando sono piccolo. Sono sempre venuto allo stadio con la mia famiglia, la partita che mi è rimasta più impressa è il 4-2 contro la Juventus." Poi Fazzini ha parlato del suo ruolo in campo: "In questi allenamenti parto come trequartista, il mister vuole che tutti sappiamo fare ogni ruolo e io sono pronto per qualsiasi richiesta sul mio posizionamento in campo. Mi piace puntare gli avversari, venire incontro al compagno e cercare assist e gol. A seconda di cosa richiederà la partita saprò adattarmi in campo sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Ho sempre cercato di prendere spunto dai centrocampisti di quella Fiorentina tipo Pizarro o Borja Valero."