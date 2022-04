City, Guardiola bada al sodo: "Ci siamo difesi? Non avevamo scelte..."

VOCI DAGLI SPOGLIATOI

Simeone: "Fa male essere usciti dalla Champions, ma sono orgoglioso di come abbiamo giocato"

Dopo il pareggio con l'Atletico e il passaggio in semifinale di Champions, Guardiola bada al sodo. "Nel secondo tempo loro han giocato meglio, non siamo riusciti a recuperare palla rapidamente - ha spiegato il tecnico del City -. Nei 180' gli ultimi 45' loro han giocato meglio". "Non possiamo fare sempre 3-4 gol - ha aggiunto -. Non avevamo la palla e non potevamo fare il match nella ripresa. Ci siamo difesi? Non avamo altre scelte". "I falli su Foden? Non parlo di quello che fanno gli altri", ha continuato. "Questa gara serve per il nostro orgoglio, per l’orgoglio della nostra gente che ha visto una squadra combattere - ha dichiarato invece Simeone -. Fa male essere usciti, ma sono orgoglioso di quello che siamo e di come abbiamo giocato". "Applausi a Pep per come ha giocato il City", ha aggiunto. Atletico-City finisce in rissa: che tensione a Madrid











































1 di 23 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 23 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vedi anche Champions League Champions, Atletico-City 0-0: Guardiola in semifinale col Real

"Ora festeggiamo. È la terza volta che siamo in semifinale di Champions League - ha spiegato il tecnico del City -. Per noi è un grande successo e sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo. Nel primo tempo abbiamo avuto l'opportunità di segnare ma nel complesso abbiamo meritato la qualificazione"

"L'Atletico ci ha obbligati a difenderci stasera - ha continuato Guardiola -. Non ci piace, ma non avevamo scelta" "In certi momenti l'Atletico, quando è sostenuto dal suo pubblico, è inarrestabile - ha proseguito -. Avevo solo detto che ci sono squadre che si difendono con tanti uomini ed è difficile far loro dei gol. E' la stampa che dice che Simeone gioca sempre allo stesso modo. Io ho sempre detto cose buone dell'Atletico". "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile stasera - ha aggiunto Pep -. Si è visto fin dall'inizio". "Abbiamo cercato di controllare la gara e di giocare una gara di transizione", ha continuato.

GUARDIOLA NELLA STORIA DELLA CHAMPIONS

Col pareggio contro l'Atletico, Pep Gaurdiola è entrato nella storia della Champions League. Il tecnico ha conquistato infatti la sua nona semifinale della competizione (quattro con il Barça, tre col Bayern Monaco e due con il City). Risultato mai ottenuto prima da nessun altro allenatore nella storia.

SIMEONE: "FA MALE, MA SONO ORGOGLIOSO"

Dopo l'eliminaizone dalla Champions, Simeone è comunque soddisfatto della prova del suo Atletico a Madrid. “Il pubblico è stato fantastico per tutta la gara e la squadra ha risposto presente cercando quella comunione d’intenti che è difficile vedere negli stadi. - ha spiegato il tecnico argentino -. Sul rosso a Felipe non ho capito cosa sia successo, era troppo lontano, ma l’arbitro ha detto che ha calpestato un loro giocatore, ma io non l’ho visto". "Quanto alle perdite di tempo non c’è nulla da dire, è l’arbitro che gestisce queste situazioni - ha continuato -. Faccio le congratulazioni al City per la grande partita giocata e smentisco di aver applaudito Guardiola perché la sua squadra stava perdendo tempo, l’ho fatto perché apprezzavo lo sforzo che stavano mettendo in campo".