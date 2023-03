Champions, il 'sorteggio dei desideri' dei tifosi di Inter, Milan e Napoli

I RISULTATI

La volontà di migliaia di lettori nell'esito dei nostri sondaggi: i cuori nerazzurri sognano il l'euroderby, a Napoli si spera in una tra Benfica e Chelsea

"Il derby sarebbe emozionante e suggestivo" ha detto l'ad dell'Inter Marotta dopo il pari di Oporto, "Mi piacerebbe molto giocare i quarti contro il Milan" gli ha fatto eco Zhang poco dopo e i tifosi nerazzurri sembrano pensarla esattamente come il loro presidente perché circa un terzo degli oltre 30mila supporter interisti che hanno risposto ai nostri sondaggi hanno indicato di sperare in un euroderby coi rossoneri. Tifosi dell'Inter che invece vorrebbero a tutti i costi evitare il Napoli, scelto solo dal 5% dei votanti come le corazzate Bayern e Real Madrid.

E i cugini? I tifosi rossoneri, forse complici gli ultimi due derby persi malamente in stagione, sembrano essere d'idea completamente opposta: la preferenza netta va al Benfica, col 38% dei voti, mentre al secondo posto c'è il Chelsea già affrontato al girone (22%) e solo al terzo posto delle preferenze l'Inter col 14%. Anche in questo caso però nessuno vuole affrontare il Napoli, ultimo con il 5%.

Tutti temono il Napoli, ma i tifosi azzurri chi vorrebbero affrontare? Anche in questo caso la preferenza va al Benfica (ma è meno netta, 23%) seguito dal Chelsea e poi dal Milan in terza posizione col 17%. Solo il 10% vorrebbe sfidare l'Inter, che è una delle poche squadre ad aver battuto gli azzurri in stagione, mentre il 15% dei tifosi azzurri sogna la supersfida Osimhen-Haaland contro il City di Guardiola.

Alle 12 il sorteggio in diretta su Canale 20.

Vedi anche Champions League Champions: i tifosi dell'Inter vogliono l'euroderby, quelli del Milan no