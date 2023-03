Champions: i tifosi dell'Inter vogliono l'euroderby, quelli del Milan no

Euroderby sì o euroderby no? L'esito del nostro sondaggio, a cui hanno partecipato quasi 50mila tifosi equamente divisi per appartenenza a Inter e Milan, fotografa la voglia di rivalsa dei nerazzurri dopo le stracittadine di Champions del 2003 e del 2005. Al contrario, i rossoneri preferiscono evitare lo scontro coi cugini. Le percentuali sono chiare: il 54% dei quasi 23mila supporter interisti che hanno risposto al sondaggio ha detto infatti di desiderare un quarto di finale contro il Milan, viceversa ben il 59% dei quasi 24mila cuori rossoneri che si sono espressi al riguardo ha votato no. La risposta alle speranze o ai timori incrociati arriverà in ogni caso venerdì a mezzogiorno quando a Nyon si effettuerà il tanto atteso sorteggio. Appuntamento da non perdere e da vivere rigorosamente in diretta qui con lo streaming di sportmediaset.it.