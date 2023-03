Inter, la rivincita di Inzaghi: "Grande impresa, abbiamo fatto un pezzo di storia"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro: "Secondi in campionato, ai quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia, a volte bisogna ricordarselo..."

L'Inter di Inzaghi si è qualificata ai quarti di finale di Champions League pareggiando 0-0 in casa del Porto: "Abbiamo fatto un'ottima partita e i ragazzi sono stati bravissimi a compattarsi contro una squadra difficile da affrontare - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -. Abbiamo sofferto tutti insieme nel finale, ma questo gruppo ha fatto la storia dell'Inter". I nerazzurri hanno sofferto nel recupero: "Io non credo alla fortuna, nel doppio confronto abbiamo meritato di andare ai quarti non prendendo gol per 180 minuti contro una squadra abituata a giocare partite del genere. Ora giocheremo i quarti con tanta fiducia".

Sul futuro Inzaghi non ha dubbi: "Io sono molto sereno, festeggio questo traguardo e quando sarà il momento parlerò del mio futuro con la società. Ora godiamoci l'impresa dei ragazzi che hanno fatto un pezzo di storia dell'Inter".

In campionato ora arriva la Juventus: "Vogliamo difendere il secondo posto perché comunque siamo lì, ai quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia. A volte è meglio ricordarlo".

MAROTTA: "DERBY AI QUARTI SAREBBE SUGGESTIVO"

"Derby? Sarebbe emozionante e suggestivo, ma oggi dobbiamo congratularci con l'allenatore e la squadra per il risultato di prestigio. Quel che sarà il sorteggio lo vedremo venerdì - ha commentato dopo Porto-Inter Beppe Marotta a Mediaset -. Grazie ai tifosi presenti e a quelli che non sono riusciti a entrare. Presenteremo alla Uefa l'esposto per capire cosa sia successo, una cosa così non può capitare e ce ne rammarichiamo. Ho visto bimbi piangere, una situazione di disagio profondo. Inter ai quarti? Merito della squadra, dell'allenatore che ha subito critiche ingiuste. Siamo contenti e ora affrontiamo il finale di stagione con tre obiettivi da raggiungere con lo stesso impegno di stasera".