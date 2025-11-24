Conte verso Napoli-Qarabag: "Sfidiamo la rivelazione della Champions, serve intensità"

Prima di incontrare i giornalisti Conte ha parlato a Sky: "Arriviamo a questo match con la giusta energia, ho avuto buone risposte in campionato con un'ottima prestazione. Ora dobbiamo recuperare le energie perché servirà intensità contro una squadra che è la rivelazione di questa Champions League". Sulla formazione: "Faremo valutazioni, devo lasciare in panchina qualche soluzione in caso di risultato non positivo". Sulla difficoltà del doppio impegno: "Sappiamo che sarà un anno complesso per tanti motivi, ma i ragazzi stanno crescendo. Stiamo facendo il nostro percorso, poi ci sono cose che posso controllare in prima persona come lavoro e preparazione tattica, altre che non si possono controllare".