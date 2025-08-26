Logo SportMediaset
SPAREGGI

Champions League, spareggi: il Kairat scrive la storia e vola al girone. Passano anche Bodø/Glimt e Pafos

I kazaki superano il Celtic ai rigori, i ciprioti eliminano la Stella Rossa. Norvegesi ko con lo Sturm Graz ma qualificati

26 Ago 2025 - 23:05
© IPA

© IPA

Il ritorno degli spareggi di Champions League regala tre storie uniche: il Kairat Almaty supera ai rigori il Celtic (doppio 0-0 tra andata e ritorno) ed è per la prima volta al girone unico. Stesso, grande traguardo, per Bodø/Glimt e Pafos: i norvegesi, forti del 5-0 dell'andata, perdono 2-1 a Graz contro lo Sturm ma sono qualificati, i ciprioti fanno 1-1 al 90' con Jaja e, grazie al 2-1 a Belgrado, condannano la Stella Rossa.

preliminari champions

