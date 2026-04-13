CHAMPIONS LEAGUE

Barça, Yamal crede nella remuntada e cita LeBron James

Anche il Real chiamato alla difficile rimonta, Arsenal e Psg a un passo dalle semifinali

13 Apr 2026 - 11:21
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Riparte il grande spettacolo della Champions League. I quarti d'andata hanno disegnato prospettive esaltanti e inattese con la lezione del Bayern al Bernabeu, la sorpresa Atletico in casa del Barça in 10, il vantaggio rassicurante del Psg sul Liverpool e quello promettente dell'Arsenal a Lisbona. Ora si riparte con una sventagliata di campioni in grado di confermare i pronostici oppure di ribaltare tutto ed è quello che ha in mente di fare Lamine Yamal, che su Instagram suona la carica per la 'remuntada' e manda un messaggio chiarissimo modificando la propria immagine profilo e scegliendo un riferimento simbolico a LeBron James e alla storica finale Nba 2016, quando King James trascinò i Cleveland Cavaliers a rimontare da 1-3 contro i Golden State Warriors conquistando un titolo considerato impossibile. 

© instagram

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Campo principale sarà però la Bayern Arena, con i tifosi bavaresi che sperano di assistere al completamento del lavoro impostato al Bernabeu (2-1). Lo squadrone di Kompany non si concede pause: in Bundesliga è salito a +18 sul Dortmund con la cinquina inflitta al St.Pauli. Il totale dei gol arriva a 105, già record assoluto a 5 gare dal termine, meglio di un altro Bayern stellare, quello del Kaiser Beckenbauer nel 1972. Olise, Gnabry e Diaz a supporto di Kane cercheranno di fare meglio di Vinicius, Bellingham e Mbappé. Sarà una gara stellare anche se il Real Madrid è reduce dalla frenata col Girona che di fatto ha consegnato lo scudetto al Barcellona.

I blaugrana straripano 4-1 nel derby con l'Espanyol, ma dovranno giocare la partita perfetta per ribaltare lo scivolone al Nou Camp con l'Atletico. In Coppa del Re la squadra di Simeone aveva stravinto 4-0 nell'andata, poi i blaugrana si sono imposti 3-0 sfiorando il poker che avrebbe prolungato l'epilogo ai supplementari. Per l'Atletico, quarto in Liga, è arrivato il ko a Siviglia con quasi tutte riserve in campo. Il Barça dovrà compiere un'altra impresa per passare in semifinale.

L'Arsenal cercherà di capitalizzare il successo esterno con lo Sporting, ma i problemi di Arteta sono quelli che sta vivendo in Premier: dopo un torneo dominato sta rischiando di compromettere tutto con una serie di rovesci. L'ultimo è quello subito sabato in casa col Bournemouth (al 12/o risultato positivo di fila) che ha ridotto a +6 il vantaggio sul Manchester City, che ha una gara da recuperare e la sfida diretta in casa nel prossimo turno. Ma ora la testa è al quadrato Sporting per arpionare intanto la semifinale di Champions.

Più facile sembra il compito dei campioni uscenti del Psg, vincitori dell'andata per 2-0, che hanno riposato in Ligue1 sfruttando l'occhio di riguardo della Lega e un calendario meno compresso avendo un torneo a 18 squadre. Il Liverpool, che sta vivendo un anno di transizione poco felice, ha vinto col Fulham con un gol di Salah, ormai non più centrale e in procinto di lasciare la squadra dopo nove stagioni trionfali.

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