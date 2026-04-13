Barça, Yamal crede nella remuntada e cita LeBron James

Riparte il grande spettacolo della Champions League. I quarti d'andata hanno disegnato prospettive esaltanti e inattese con la lezione del Bayern al Bernabeu, la sorpresa Atletico in casa del Barça in 10, il vantaggio rassicurante del Psg sul Liverpool e quello promettente dell'Arsenal a Lisbona. Ora si riparte con una sventagliata di campioni in grado di confermare i pronostici oppure di ribaltare tutto ed è quello che ha in mente di fare Lamine Yamal, che su Instagram suona la carica per la 'remuntada' e manda un messaggio chiarissimo modificando la propria immagine profilo e scegliendo un riferimento simbolico a LeBron James e alla storica finale Nba 2016, quando King James trascinò i Cleveland Cavaliers a rimontare da 1-3 contro i Golden State Warriors conquistando un titolo considerato impossibile.