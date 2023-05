Champions League, martedì Real Madrid-Manchester City: Guardiola sfida Ancelotti

L'ALTRA SEMIFINALE

Il big match in onda alle 21 su Canale 5: gli inglesi per riscattare la bruciante eliminazione di un anno fa, gli spagnoli per provare a difendere il titolo

Prima dell'attesissimo derby di Milano i riflettori della Champions League si accenderanno sul Santiago Bernabeu, dove martedì alle 21 (in diretta su Canale 5) andrà in scena la supersfida tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos di Ancelotti contro i Citizens di Guardiola: da un lato la voglia di tornare in finale per difendere il titolo e dare l'assalto alla decimoquinta, dall'altro il desiderio di vendicare la bruciante eliminazione di un anno fa e provare nuovamente a conquistare una coppa che ormai è praticamente un ossessione.

La doppia semifinale del 2021/22 ha fatto la storia della competizione: uno spettacolare 4-3 per il City nella gara d'andata a Manchester, i ragazzi di Guardiola che vanno in vantaggio anche a Madrid e vi restano fino al 90', quando la doppietta di Rodrygo in due minuti manda la sfida ai supplementari. Poi il rigore di Benzema che vale il definitivo 3-1 e proietta il Real verso la conquista della sua quattordicesima Champions League.

Un anno dopo i Blancos non sono cambiati molto. I Citizens, invece, hanno un'arma in più. A dirla tutta una vera e propria testata nucleare, che risponde al nome di Erling Braut Haaland: 12 reti in 8 presenze in Champions League, 35 in 32 in Premier League (già record assoluto per la storia del campionato inglese), qualcosa come 51 gol complessivi in stagione. Sarà naturalmente lui a guidare l'attacco di Guardiola, in uno scontro generazionale con l'immortale Karim Benzema, che a 35 anni suonati è ancora capace di una stagione da 29 gol tra tutte le competizioni.

La formazione di Pep è quasi fatta: l'unico ballottaggio potrebbe riguardare Mahrez e Bernardo Silva, ma il portoghese sembra in netto vantaggio. Per Ancelotti invece qualche dubbio in più: Rudiger, Alaba e Militao si giocano le due maglie di centrali di difesa, sulla sinistra va verso la conferma Camavinga, titolare in quel ruolo in finale di Coppa del Re, mentre in mezzo al campo destinato a tornare titolare Luka Modric, al posto di Tchouameni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

