Champions League, Real Madrid-Manchester City martedì sera su Canale 5

LA PROGRAMMAZIONE

La prima semifinale tra Ancelotti e Guardiola sarà trasmessa anche in streaming su Sportmediaset.it Mercoledì speciale derby Milan-Inter su Mediaset Infinity

© Getty Images Martedì 9 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale d’andata di Champions League “Real Madrid-Manchester City”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Nello spettacolare scenario del Santiago Bernabeu di Madrid va in scena la super sfida tra gli spagnoli di Carlo Ancelotti e gli inglesi di Pep Guardiola. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Mercoledì 10 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di “Milan-Inter” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Filippo Galli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Mauro Bergonzi.