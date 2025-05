Champions, Psg-Arsenal 2-1: parigini in finale con l'Inter

LE STATISTICHE

● Quella tra Inter e Paris Saint-Germain sarà la seconda finale nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra italiana ed una francese dopo Milan-Marsiglia 0-1, anche in quel caso giocata a Monaco di Baviera.

● Il Paris Saint-Germain giocherà la seconda finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League della propria storia, dopo quella del 2019/20 contro il Bayern Monaco.

● Il Paris Saint-Germain è la seconda squadra con più gol segnati in questa UCL: 33, meno solo dei 43 realizzati dal Barcellona.

● Fabián Ruiz è il 12° marcatore differente del Paris Saint-Germain in questa UEFA Champions League e solo proprio l'Arsenal (13) conta più marcatori differenti rispetto ai francesi nel torneo in corso - 12 anche Aston Villa e Bayern Monaco.

● Prima di Fabián Ruiz l'ultimo giocatore spagnolo a realizzare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in occasione di una semifinale era stato Agustin Gajate Vidriales il 6 aprile 1983 in Real Sociedad-Amburgo (1-1).

● Fabián Ruiz è solo il secondo giocatore spagnolo a trovare la via del gol con la maglia del Paris Saint-Germain in un match della fase ad eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Juan Bernat (tre centri in questa fase del torneo, tra il 2018/19 ed il 2019/20).

● Ousmane Dembélé ha partecipato a 12 gol in UEFA Champions League nel 2024/25, record per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione del torneo (8 gol, 4 assist). L'unico calciatore francese coinvolto in più marcatore in una singola stagione della competizione è stato Karim Benzema nel 2021/22 (15 gol e due assist).

● Due dei tre difensori con più gol in questa UEFA Champions League giocano nel Paris Saint-Germain: Achraf Hakimi (tre, come Ryan Famingo del PSV) e Nuno mendes.

● Achraf Hakimi ha segnato tre gol in questa UEFA Champions League, dopo che nelle precedenti quattro edizioni del torneo (tra il 2020/21 ed il 2023/24) ne aveva realizzato solo uno in totale.

● Bukayo Saka ha segnato 10 gol in 18 presenze in UEFA Champions League: l'unico giocatore inglese ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in meno partite nella competizione è stato Harry Kane (che ci riuscì alla 12ª partita giocata).

● Sesto gol in questa UEFA Champions League per Bukayo Saka, che è salito ad otto partecipazioni attive nel torneo in corso (due assist), eguagliando il proprio score della passata stagione nella competizione (4G+4A).

● Fabián Ruiz ha segnato il suo primo gol in carriera in UEFA Champions League alla sua 46ª presenza nel torneo, a sei anni e 231 giorni di distanza dal suo esordio nel torneo (Stella Rossa-Napoli 0-0, il 18 settembre 2018).

● Quello di Khvicha Kvaratskhelia al 17’ del primo tempo è stato il 10° legno colpito dal Paris Saint-Germain in questa UEFA Champions League: record nel torneo, condiviso con il Manchester City.

● L'età media complessiva di PSG ed Arsenal nel match di stasera è stata di appena 25 anni e 73 giorni: la più bassa in una semifinale UEFA Champions League dal match di ritorno del 19 aprile 1995 tra Ajax e Bayern Monaco (24 anni e 112 giorni).

● Si affronteranno nella finale della UEFA Champions League 2024/25 le due squadre che hanno vinto più partite in questa UEFA Champions League: 10 successi a testa per Inter e Paris Saint-Germain.