Champions League: Psg-Dortmund in diretta su Canale 5

Ribaltare l'1-0 di Dortmund. Al Parco dei Principi il Psg, che non è sceso in campo questo weekend in Ligue1, prepara l'impresa e mette nel mirino la finale di Champions League (in diretta alle 21 su Canale 5). Luis Enrique è convinto che i suoi possano avere tutti i mezzi per ribaltare il risultato dell'andata dove i francesi hanno creato comunque parecchie occasioni centrando anche due pali con Mbappè e Hakimini. Mancherà Lucas Hernandez, fratello di Theo, operato in Austria per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Psg sogna la sua seconda finale del torneo dopo quella persa contro il Bayern nell'agosto di quattro anni fa a Lisbona in uno stadio Da Luz vuoto per le rigide normative anticovid. Sarà Orsato a dirigere il match con una squadra tutta italiana anche al Var.