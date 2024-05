PSG, Luis Enrique: "Siamo pronti. Se poi usciremo la vita va avanti"

La sconfitta per 1-0 dell'andata non lascia che un risultato al PSG, impegnato domani contro il Borussia Dortmund nel secondo atto della semifinale di Champions League: "L'obiettivo è vincere la partita, non segnare due gol. Ma qualunque sia l'evoluzione del match dovremo farci trovare pronti, possiamo segnare due gol in tre minuti ma anche subire. Dovremo concentrarci in attacco e in difesa, se subiremo un gol: non importa" le parole di Luis Enrique in conferenza stampa.