Champions, Orsato dirigerà Psg-Borussia Dortmund

La Uefa ha designato Daniele Orsato come arbitro di Paris Saint Germain-Borussia Dortmund, gara valevole per il ritorno della semifinale di Champions League in programma martedì al Parco dei Principi alle ore ore 21, in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. All'andata finì 1-0 per i tedeschi. La squadra arbitrale tutta italiana guidata dal fischietto di Schio sarà completata dagli assistenti Ciro Carbone ed Alessandro Giallatini; dal quarto ufficiale Davide Massa, mentre Massimiliano Irrati e Paolo Valeri saranno al Var.