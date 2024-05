Dortmund, Terzic: "A Parigi disposti a correre per più di 20 km"

VERSO PSG-DORTMUND

Il tecnico dei tedeschi presenta la sfida con la squadra di Luis Enrique: "Anche noi abbiamo un grande sogno e non vediamo l'ora di realizzarlo"

Il Borussia Dortmund parte dal gol di vantaggio della semifinale di andata, ma sa che a Parigi potrebbe essere una serata complicata. Per questo il tecnico Edin Terzic è pronto a tutto pur di conquistare un posto nella finale di Champions League. "Questo Psg è stato costruito qualche anno fa per vincere la Champions League. Hanno vinto il titolo nazionale. Adesso è la loro missione, ma abbiamo anche noi un sogno e vogliamo realizzarlo. Se necessario, domani correremo più di 20 chilometri", ha detto.

Le due squadra si sono affrontate anche nella fase a gironi e al Parco dei Principi era finita 2-0 per la formazione di casa. "Non eravamo contenti della partita qui a Parigi. A quel tempo non ci eravamo ancora parlati e stavamo cercando di capirci qualcosa, quindi abbiamo adottato un approccio difensivo. Abbiamo avuto molte conversazioni. Prima della partita il piano sembrava abbastanza buono, ma l'esecuzione non è andata bene. Ci è mancato il coraggio. La scorsa settimana a Dortmund abbiamo dimostrato che si può fare in un modo completamente diverso”, ha aggiunto.

E ancora. "Se siamo arrivati fin qui vogliamo fare ancora meglio e arrivare fino in fondo per vincere il titolo: anche noi abbiamo un grande sogno e non vediamo l'ora di realizzarlo. Quel che abbiamo fatto la scorsa settimana potrebbe non essere sufficiente. Quel che non ci è piaciuto la settimana scorsa era che avevamo ben quattro giocatori che difendevano contro Mbappé. Sappiamo anche che domani faranno meglio quindi dobbiamo trovare l'equilibrio che non avevamo la scorsa settimana".

Sul paragone con la semifinale del 1997: "Sia nel 1997 che nel 2013 la gara di ritorno è stata estremamente combattuta. Ma sarebbe ancora più bello se alla fine di questa stagione i paralleli con il 1997 fossero migliori rispetto al 2013”.