Francia, il calcio si ferma: ecco perché non si gioca il 5 maggio

Oggi è il 5 maggio, in Francia per un giorno il calcio si ferma. Per il terzo anno di fila da quando il Parlamento ha deciso di non far giocare nessuna gara in questa data, il pallone non rotola in ricordo delle 19 persone che 32 anni fa, prima della semifinale di Coppa di Francia tra Bastia e Marsiglia, persero la vita per il crollo di una tribuna dello stadio Furiani che causò anche oltre 2mila feriti. Una vera e propria tragedia, una delle pagine più nere del calcio transalpino, che il Parlamento il 14 ottobre del 2021 ha deciso di ricordare approvando un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giochi nessuna partita di calcio professionistico.