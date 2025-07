Comune Brescia: "La proposta di Pasini è l'unica credibile"

"Giuseppe Pasini si è fatto avanti, dando piena disponibilità a rappresentare la nostra comunità nel campionato di Serie C. Questa è, oggi, l'unica proposta ufficiale, concreta, strutturata e dotata della solidità economico-organizzativa necessaria per affrontare un percorso credibile". Lo scrive in una nota il Comune di Brescia in merito alla situazione del Brescia Calcio pronto a ripartire con il trasferimento della FeralpiSaló, iscritta al campionato di serie C, in città. "Rispettiamo tutte le opinioni, anche quelle di chi immagina strade alternative. Ma non possiamo non evidenziare che a oggi non esistono altri progetti formalizzati, oltre a quello di Giuseppe Pasini, né soggetti con requisiti compatibili con quanto previsto dalla normativa federale. Non ci sono richieste ufficiali, né documenti, né garanzie economiche depositate" spiega il Comune di Brescia. Che aggiunge: "In queste settimane, Brescia ha vissuto uno dei momenti più amari della sua storia calcistica. La mancata iscrizione del Brescia Calcio ai campionati professionistici è stata una ferita profonda, che ha lasciato sgomento, rabbia e tristezza. Proprio per questo l'Amministrazione si è messa subito al lavoro, con serietà e responsabilità, per cercare una strada che unisse il rispetto delle regole con il coraggio della visione. Una strada che desse a Brescia non solo una squadra, ma un progetto degno del suo nome".