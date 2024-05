Champions League, Psg-Borussia Dortmund in diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it

IL PROGRAMMA

Mercoledì 8 maggio su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di Real Madrid-Bayern Monaco

© Getty Images Martedì 7 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00, andrà in onda Psg-Borussia Dortmund, match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. I parigini sono chiamati alla rimonta dopo il ko del Signal Iduna Park, chi la spunterà si troverà di fronte la vincitrice di Real Madrid-Bayern Monaco, in programma il giorno successivo. La sfida di Parigi sarà visibile anche in diretta streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Nello spettacolare scenario del Parco dei Principi di Parigi, va in scena la super sfida tra i francesi di Luis Enrique e i tedeschi di Edin Terzić. L’andata, in Germania, è terminata 1-0 per il Borussia Dortmund. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Mercoledì 8 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi dell’altra semifinale “Real Madrid-Bayern Monaco” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI MARTEDÌ 7 MAGGIO

- PSG-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli