Caso Zaniolo, 15 mila euro di multa per "danni fisici" a due Primavera

Nicolò Zaniolo dovrà pagare una ammenda di 15.000 euro per aver aggredito due giocatori della Primavera della Roma, la sera del 26 maggio, al Viola Park di Firenze. Nella nota che annuncia il provvedimento, la Figc spiega che Zaniolo, all'epoca dei fatti in prestito alla Fiorentina dal Galatasaray, "è entrato negli spogliatoi della Roma al termine della partita ed ha colpito Mattia Almaviva con schiaffi al collo e poi ha spintonato Marco Litti, causando ad entrambi danni fisici con prognosi di dieci giorni". Il fatto era accaduto al termine della semifinale per lo scudetto Primavera. Zaniolo si era difeso spiegando di "non aver commesso alcun atto aggressivo" e di essere stato oggetto di "insulti e provocazioni ingiustificate".