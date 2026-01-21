Logo SportMediaset

Champions League, pari tra Galatasaray e Atletico Madrid

Colchoneros fermati sull’1-1 in Turchia: Giuliano Simeone apre, poi l’autogol di Llorente

21 Gen 2026 - 20:48
© Getty Images

© Getty Images

Nella penultima giornata del girone unico di Uefa Champions League arriva un pareggio per l’Atletico Madrid, 1-1 sul campo del Galatasaray. In Turchia i Colchoneros stappano la partita dopo quattro minuti, con l’incornata di Simeone su assist di Ruggeri. Il pari dei padroni di casa arriva al 20’, quando Sallai propizia la sfortunata autorete di Marcos Llorente. Continua il sogno play-off del Qarabag, che piega l’Eintracht Francoforte 3-2.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID 1-1
Non si fanno troppo male Galatasaray e Atletico Madrid, la sfida in Turchia finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti che aprono le marcature al quarto minuto di gioco: cross dal fondo dell’ex Atalanta Matteo Ruggeri e colpo di testa vincente di Giuliano Simeone. I padroni di casa reagiscono subito, e al 20’ riescono a riportare il match in equilibrio: azione prolungata dei giallorossi, con Sallai che butta il pallone in mezzo e trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Llorente. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, e nella ripresa i ritmi calano leggermente: gli spagnoli ci provano sia su corner con Hancko che su punizione nel finale con Griezmann, ma non riescono a tornare in vantaggio. L’Atletico con questo 1-1 sale a quota 13 punti, tenendo ancora nel mirino la qualificazione tra le prime otto. Il Galatasaray è invece a 10 punti in classifica, ampiamente in lotta per un posto ai play-off.

LE ALTRE PARTITE
Il sogno play-off del Qarabag è più vivo che mai, 3-2 casalingo contro l’Eintracht Francoforte. Gli azeri la sbloccano con Duran al 4’, poi la rimonta tedesca nel segno di Uzun (10’) e Chaibi su rigore (78’). Due minuti più tardi Duran trova la doppietta del faticoso pari, poi al 94’ Mustafazada permette ai padroni di casa di salire a 10 punti in classifica.

champions league

