Champions League, pari tra Galatasaray e Atletico Madrid

GALATASARAY-ATLETICO MADRID 1-1

Non si fanno troppo male Galatasaray e Atletico Madrid, la sfida in Turchia finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti che aprono le marcature al quarto minuto di gioco: cross dal fondo dell’ex Atalanta Matteo Ruggeri e colpo di testa vincente di Giuliano Simeone. I padroni di casa reagiscono subito, e al 20’ riescono a riportare il match in equilibrio: azione prolungata dei giallorossi, con Sallai che butta il pallone in mezzo e trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Llorente. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, e nella ripresa i ritmi calano leggermente: gli spagnoli ci provano sia su corner con Hancko che su punizione nel finale con Griezmann, ma non riescono a tornare in vantaggio. L’Atletico con questo 1-1 sale a quota 13 punti, tenendo ancora nel mirino la qualificazione tra le prime otto. Il Galatasaray è invece a 10 punti in classifica, ampiamente in lotta per un posto ai play-off.