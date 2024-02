Champions League, verso gli ottavi: Napoli e Lazio per sfatare un tabù, Lautaro punta a un record

DATI E STATISTICHE

I biancocelesti e i partenopei non hanno mai battuto le rispettive avversarie, l'argentino vuole diventare il bomber nerazzurro più prolifico di sempre in Champions

È scattato il conto alla rovescia verso gli ottavi di finale di Champions League. La prima italiana a scendere in campo, mercoledì prossimo, sarà la Lazio, che all'Olimpico affronterà il Bayern Monaco: ai biancocelesti servirà una vera e propria impresa, visto che i bavaresi sono rimasti imbattuti negli ultimi 12 scontri con squadre italiane, tra i quali la doppia sfida con la formazione all'epoca guidata da Inzaghi negli ottavi del 2020/21; il 20 febbraio sarà poi la volta dell'Inter, che contro l'Atletico Madrid (un unico precedente, la sconfitta in Supercoppa del 2010) sarà guidata da un Lautaro Martinez voglioso di entrare ulteriormente nella storia del club come il miglior marcatore nerazzurro in Champions (è a quota 12 gol dietro a Cruz, 13, e Adriano, 14); il 21 toccherà infine al Napoli, che dovrà sfatare il tabù Barcellona, squadra che non ha mai battuto nei quattro precedenti europei.

LAZIO-BAYERN MONACO

- L'unico precedente tra Lazio e Bayern Monaco risale agli ottavi di finale della Champions League 2020-21, con la squadra tedesca che vinse entrambe le gare (4-1 in trasferta, 2-1 in casa).

- Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 12 sfide contro squadre italiane in Champions League, vincendo le cinque più recenti - l’ultima sconfitta contro queste avversarie nel torneo risale al marzo 2011 (2-3 in casa contro l'Inter).

- Dopo essere stato eliminato in quattro delle prime cinque sfide a eliminazione diretta di Champions League contro squadre italiane (inclusa la finale del 2010 contro l'Inter), il Bayern Monaco ha sempre superato il turno in tutte le ultime tre contro queste avversarie.

- La Lazio parteciperà alla fase a eliminazione diretta della Champions League solo per la terza volta, i biancocelesti non hanno mai superato un turno in questa fase: eliminazione ai quarti di finale del 1999-2000 contro il Valencia e agli ottavi di finale del 2020-21 contro il Bayern Monaco.

- Il Bayern Monaco ha superato il turno in 11 degli ultimi 12 ottavi di finale di Champions League, uscendo solo con Liverpool nel 2018-19 (poi vincitore del trofeo in quella stagione). I bavaresi hanno evitato la sconfitta nel match d’andata degli ottavi di finale in ciascuna delle ultime 11 stagioni (7V, 4N).

- La Lazio è la squadra che ha registrato più pressioni in media a partita nell'ultimo terzo di campo in questa Champions League (165). Nonostante questi sforzi di pressione, i biancocelesti hanno recuperato il possesso solo 23 volte nel terzo finale, classificandosi al 26° posto su 32 squadre nella competizione nel 2023/24.

- Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Harry Kane in questa stagione di Champions League (7: 4 reti e 3 assist). Solo nel 2017-18 (9) l'attaccante inglese è stato coinvolto in più reti in una singola stagione nel torneo.

- Dei 10 giocatori che hanno segnato almeno 5 reti con la Lazio in Champions League, Ciro Immobile è quello con la miglior media minuti/gol (99). Il classe ‘90 ha realizzato otto gol in 11 presenze nella competizione con il club, solo Simone Inzaghi ne ha segnati di più con i biancocelesti (15 reti in 31 match).

- Mathys Tel ha preso parte a tre gol subentrando dalla panchina in questa Champions League (due reti e un assist in 54 minuti secondari) – nessun giocatore del Bayern Monaco è stato coinvolto in più reti da subentrato in una singola stagione del torneo (dal 2003-04).

- Joshua Kimmich è il giocatore che ha effettuato più passaggi a tagliare le linee nell'ultimo terzo di campo per un singolo compagno (Kingsley Coman) in questa stagione di Champions League.

INTER-ATLETICO MADRID

- L'unico precedente tra Inter e Atletico Madrid risale alla Supercoppa Europea 2010, vinta 2-0 dagli spagnoli grazie ai gol di Jose Antonio Reyes e Sergio Agüero.

- Con Diego Simeone alla guida l'Atletico Madrid ha vinto cinque delle sei partite nella fase a eliminazione diretta in competizioni europee contro squadre italiane. Tuttavia, la più recente di queste si è conclusa con una sconfitta per 0-3 in casa della Juventus negli ottavi di finale della Champions League 2018-19 – un risultato che l'ha eliminata da quel torneo (dopo il 2-0 dell’andata).

- Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta dell'Inter in Champions League contro una squadra spagnola dalla semifinale del 2009-10, quando, con José Mourinho alla guida, i nerazzurri eliminarono il Barcellona di Pep Guardiola (3-2 lo score complessivo).

- L'Atletico Madrid ha vinto solo cinque delle 18 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (4N, 9P), tuttavia i Colchoneros hanno vinto entrambe le gare contro queste avversarie allo stadio Giuseppe Meazza (1-0 nel 2014 e 2-1 nel 2021, sempre contro il Milan).

- L'Inter ha perso solo una delle ultime 13 partite in Champions League (7V, 5N): nella finale della scorsa stagione contro il Manchester City. I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nel 62% delle gare nel periodo (8/13), subendo solo nove gol.

- L'Atletico Madrid ha realizzato 17 gol in sei partite di questa Champions League. Solo nella stagione 2013-14 ne ha segnati di più in una singola edizione del torneo (26), quando raggiunse la finale e giocò 13 match.

- Inter (29 anni e 167 giorni) e Atletico Madrid (29 anni e 205 giorni) sono le due squadre con l'età media più alta tra i titolari tra le formazioni rimaste in questa Champions League. Più nel dettaglio, solo il Siviglia ha registrato un’età media dei titolari più alta nella fase a gironi di questo torneo (30 anni e 66 giorni).

- Antoine Griezmann ha realizzato il 18% dei gol dell'Atletico Madrid in Champions League (31/169): tra i club che hanno segnato più di 100 gol nella competizione, solo Lionel Messi con il Barcellona ha segnato più reti in percentuale con una squadra (21% - 120/561).

- Lautaro Martínez ha realizzato 12 gol con l'Inter in Champions League, solo Adriano (14) e Julio Cruz (13) hanno segnato di più con i nerazzurri nel torneo. L'attaccante argentino ha trovato la rete in ciascuna delle sue ultime due partite da titolare contro squadre spagnole, inclusa quella all'inizio di questa stagione contro la Real Sociedad.

- Álvaro Morata ha realizzato cinque gol in sei partite in questa Champions League. L'ultimo giocatore spagnolo a segnare di più in una singola stagione per un club spagnolo è stato Diego Costa nel 2013-14 (8) con l'Atletico Madrid, arrivato secondo in quell'edizione.​

NAPOLI-BARCELLONA

- Il Napoli non ha mai vinto una partita contro il Barcellona nella principale competizione europea (2N, 2P); l’ultimo incrocio tra le due squadre risale agli ottavi di finale della Champions League 2019/20 quando i blaugrana si imposero con il punteggio complessivo di 4-2.

- Il Barcellona si è imposto per 4-2 nell’ultimo confronto con il Napoli, nei playoff dell’Europa League 2021/22. Nessuna formazione ha realizzato più reti in trasferta contro la squadra partenopea in un singolo match in competizioni europee (vittoria 4-2 anche per il Manchester City, nel novembre 2017).

- Il Barcellona è rimasto senza successi nelle ultime tre partite giocate contro squadre italiane in Champions League (1N, 2P), registrando tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 19 gare contro questo tipo di avversarie nella competizione (11V, 6N, 2P).

- L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri è rimasto imbattuto nei cinque incontri casalinghi disputati in Champions League (4V, 1N), vincendo gli ultimi tre. Questa sarà solo la terza gara per il tecnico nella fase a eliminazione diretta della competizione, dopo le due sfide agli ottavi di finale dell’edizione 2011/12 (sconfitta contro il Chelsea con il punteggio complessivo di 5-4).

- Il Barcellona ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4N, 5P), contro il Manchester United nell’aprile 2019 (1-0). La squadra blaugrana ha realizzato solo quattro gol in questi 10 incontri, non riuscendo a segnare in sei di questi.

- Nella fase a gironi di questa edizione della Champions League, solamente il Manchester City (44%) ha una percentuale più alta di pressione nell’ultimo terzo di campo del Barcellona (42%). Infatti, la squadra di Xavi è risultata la quarta per pressioni in media a partita nell’ultimo terzo di campo (147), nonostante abbia registrato il terzo possesso palla medio nella competizione (62%).

- Le 10 di reti del Napoli in questa edizione della Champions League sono state realizzate da otto giocatori diversi, solamente il Manchester City (nove) ne conta di più nel torneo in corso.

- Robert Lewandowski del Barcellona non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime quattro presenze in Champions League – solamente tra marzo e maggio 2018 con il Bayern Monaco (cinque), l’attaccante ha registrato una serie di incontri più lunga senza trovare la via della rete nella competizione.

- Il giovane del Barcellona Yamine Lamal – che ha già realizzato almeno un gol in tre diverse competizioni (LaLiga, Coppa del Re e Supercoppa spagnola) – potrebbe diventare il primo sedicenne a segnare in Champions League.

- Ilkay Gündogan è il giocatore che ha effettuato più passaggi a superare la linea difensiva avversaria (14) nella fase a gironi della Champions League 2023/24. Inoltre, solo Jude Bellingham (sei) ha creato più occasioni con un passaggio tra le linee di lui nella fase a gironi di questo torneo.