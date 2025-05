Champions League: l'Inter a caccia del quarto sigillo contro Donnarumma e il Psg

Ha grandissime motivazioni anche il Psg che, sin qui, ha sempre visto sfuggire la Champions League nonostante dei super-team milionari e i mille campioni in rosa. Ciò che era sfuggito con Messi, Neymar e Mbappé e con la finale persa da Tuchel, paradossalmente rischia di essere ottenuto da una squadra che ha puntato tantissimo sui giovani e ha perso la stella della Francia a parametro zero, con annesso contenzioso legale su bonus e stipendi arretrati. Il Psg di Luis Enrique è stato una macchina perfetta nel gioco e nei volti a sorpresa, da Doué a Barcola passando per un rinato Dembelé da 33 reti stagionali. Il vero leader si chiama però Gigio Donnarumma, volto di una Champions che ha visto i francesi toccare il fondo e risalire. Fino alla 5a giornata della League Phase, il Psg era in 25a posizione e fuori da tutto: ha poi sconfitto il Manchester City e ha disputato i playoff, seppellendo di gol il Brest per regalarsi una Champions dalle tinte inglesi. Eliminato il Liverpool negli ottavi, con Donnarumma eroico ad Anfield, sono state poi sconfitte Aston Villa e Arsenal per regalarsi la finalissima. Anche Luis Enrique ha sciolto l'unico dubbio che aveva caratterizzato la sua vigilia, dopo l'assenza di Kvaratskhelia in Coupe de France. L'ex Napoli ci sarà ed è candidato a guidare il tridente, con Barcola a destra (e non Doué) e Dembelé falso nueve. In difesa l'ex Hakimi e Nuno Mendes come esterni, Marquinhos-Pacho centrali davanti a Donnarumma, mediana di qualità con Joao Neves regista e il duo Vitinha-Fabian Ruiz mezzali. Luis Enrique vuole il secondo Triplete della sua storia, dopo quello col Barça: a dieci anni dalla finale vinta contro la Juventus, può battere un'altra italiana e può entrare nella storia del Psg con la prima Champions League. I francesi hanno dimostrato di non aver perso intensità, nonostante la Ligue 1 sia stata vinta quasi due mesi fa, e vogliono eguagliare il Marsiglia regalando la seconda Champions alla Francia. L'Inter, invece, insegue la quarta. Appuntamento alle 21, anche in chiaro su Tv8, per vedere chi la spunterà.