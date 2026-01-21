Champions League: l'Atalanta prova a blindare gli ottavi, la Juve sfida Mourinho

La classifica della Serie A racconta di un settimo posto per l'Atalanta, ma è in Champions League che la cura-Palladino ha avuto un effetto pazzesco. La Dea ha vinto tre gare consecutive e si è posizionata tra le migliori otto, con 13 punti. Il calendario presenta ora un'occasione imperdibile, che consentirebbe ai nerazzurri di ipotecare sostanzialmente la top-8 e gli ottavi con una vittoria: La classifica li vede infatti a quota 13 punti e, vincendo, andrebbero a scavalcare il Man City e varie squadre portandosi tra le migliori tre del lotto e volando a +4 sull'Inter. Con sedici punti, gli ottavi dovrebbero essere una formalità, ma non va sottovalutato l'avversario. L'Athletic Bilbao è incerottato e ha ottenuto solo cinque punti in Champions, ma è con le spalle al muro: un altro ko sancirebbe, probabilmente, l'eliminazione immediata. I baschi, in difficoltà nella Liga, sono falcidiati dalle assenze: out Yeray, Laporte, Benat Prados, Sannadi, Berchiche, Berenguer e i fratelli Nico e Inaki Williams. Davanti giocherà dunque Guruzeta, con Sancet sulla trequarti insieme a Robert Navarro e Unai Gomez. Jauregizar guida il centrocampo, Boiro e Gorosabel presidiano le fasce difensive con Vivian-Paredes a protezione di Unai Simon. Situazione diversa per l'Atalanta, che recupera Djimsiti e Lookman, che ha spinto per essere convocato nonostante il rientro nel weekend dalla Coppa d'Africa. Probabile per lui uno spezzone di gara, Palladino non dovrebbe cambiare la trequarti (De Ketelaere-Zalewski) e l'attacco (Scamacca) di una Dea che sogna di fare la storia. Le squadre si incontrano oggi per la prima volta.