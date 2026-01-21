Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
stasera champions

Champions League: l'Atalanta prova a blindare gli ottavi, la Juve sfida Mourinho

La Dea può approfittare dei ko di Inter e Man City per ipotecare un posto nelle migliori otto, bianconeri in gioco per i playoff

21 Gen 2026 - 08:59

Il mercoledì della settima giornata della Phase Leageu di Champions League ha un'importanza capitale per Juventus e Atalanta, che non vogliono ripetere gli errori commessi dall'Inter e dal Napoli nella giornata di ieri. Conte ha messo a rischio la qualificazione e Chivu, probabilmente, si è condannato ai playoff. Uno scenario che Palladino spera di evitare con un successo contro l'Athletic Bilbao, mentre Spalletti sfida il Benfica di Mourinho per volare a quota 12 punti.

JUVENTUS-BENFICA, SPALLETTI SFIDA MOURINHO

 Si sono punzecchiati a distanza, Luciano Spalletti e José Mourinho, e si ritroveranno sul campo dopo gli incroci in Serie A sulle panchine di Roma e Inter prima, Napoli e Roma in seguito. Lo Special One ha raddrizzato il cammino europeo dei portoghesi con due vittorie consecutive e spera di inserirsi nella lotta-playoff con un'altra impresa all'Allianz Stadium, dopo quella che gli era riuscita nel 2018/19 sulla panchina del Manchester United. La Juventus, invece, vanta nove punti e con una vittoria andrebbe sostanzialmente a ipotecare un posto nei playoff. Spalletti sa che non può fare calcoli e deve rasserenare l'ambiente, dopo il sorprendente ko col Cagliari e la "caduta" al quinto posto, dunque spazio ai titolarissimi. David giocherà in attacco, Locatelli-Thuram in mezzo, Miretti sulla trequarti con McKennie-Yildiz esterni e Conceiçao pronto a subentrare. Sarà nuovamente 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta e Bremer a guidare la difesa. Stesso sistema per Mourinho, che sembra orientato a scommettere su Schjelderup (che era sul mercato) come ala sinistra: al suo fianco Prestianni e Sudakov, Pavlidis la punta. Barreiro Aursnes i due interditori a centrocampo, in difesa spazio all'ex romanista Dahl e al duo Otamendi-Araujo. La Juventus ha battuto solo una volta il Benfica, nel 1992/93, e ha perso sette confronti su nove. I bianconeri, dunque, giocano anche per sfatare un tabù.

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO, PALLADINO GIOCA PER IL SOGNO-OTTAVI

 La classifica della Serie A racconta di un settimo posto per l'Atalanta, ma è in Champions League che la cura-Palladino ha avuto un effetto pazzesco. La Dea ha vinto tre gare consecutive e si è posizionata tra le migliori otto, con 13 punti. Il calendario presenta ora un'occasione imperdibile, che consentirebbe ai nerazzurri di ipotecare sostanzialmente la top-8 e gli ottavi con una vittoria: La classifica li vede infatti a quota 13 punti e, vincendo, andrebbero a scavalcare il Man City e varie squadre portandosi tra le migliori tre del lotto e volando a +4 sull'Inter. Con sedici punti, gli ottavi dovrebbero essere una formalità, ma non va sottovalutato l'avversario. L'Athletic Bilbao è incerottato e ha ottenuto solo cinque punti in Champions, ma è con le spalle al muro: un altro ko sancirebbe, probabilmente, l'eliminazione immediata. I baschi, in difficoltà nella Liga, sono falcidiati dalle assenze: out Yeray, Laporte, Benat Prados, Sannadi, Berchiche, Berenguer e i fratelli Nico e Inaki Williams. Davanti giocherà dunque Guruzeta, con Sancet sulla trequarti insieme a Robert Navarro e Unai Gomez. Jauregizar guida il centrocampo, Boiro e Gorosabel presidiano le fasce difensive con Vivian-Paredes a protezione di Unai Simon. Situazione diversa per l'Atalanta, che recupera Djimsiti e Lookman, che ha spinto per essere convocato nonostante il rientro nel weekend dalla Coppa d'Africa. Probabile per lui uno spezzone di gara, Palladino non dovrebbe cambiare la trequarti (De Ketelaere-Zalewski) e l'attacco (Scamacca) di una Dea che sogna di fare la storia. Le squadre si incontrano oggi per la prima volta.

I giornali sportivi: mercoledì 21 gennaio 2026

1 di 23
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

champions
juve-benfica
atalanta
athletic
formazioni
juve

Ultimi video

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

I più visti di Champions League

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

Troppo Arsenal per questa Inter: i Gunners passano a San Siro

DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

Akanji: "Arsenal forte ma i migliori sono altri. Puntiamo allo scudetto, sul futuro..."

DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:18
Inter, record al contrario in Champions dopo il ko con l'Arsenal
08:49
Confermata morte padre difensore Getafe Davinchi, cordoglio Rfef
23:54
Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"
23:27
Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"
23:18
La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"