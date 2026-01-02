Logo SportMediaset

Calcio

Parma, Cuesta: "Delprato si è allenato in gruppo, valuteremo anche gli altri"

02 Gen 2026 - 19:20

Carlos Cuesta ha presentato la delicata trasferta di domani sul campo del Sassuolo. Queste le parole del tecnico del Parma nella conferenza stampa odierna: "Delprato ha continuato il suo percorso, ieri si è allenato con la squadra per tutta la seduta. Dobbiamo valutare anche altri giocatori, ci sono state influenze ed episodi che non ci hanno permesso di allenarci tutti insieme. Dobbiamo ancora valutare. Il Sassuolo è una squadra molto equilibrata. Provano a sfruttare gli spazi aperti. Una squadra di alto livello. Noi proveremo a portare la partita dove vogliamo. Augurio per il 2026? Che il Parma possa essere a un alto livello di prestazioni e di risultati. È quello che cerchiamo ogni giorno, attraverso il lavoro e la dedizione. Siamo certi di essere sulla strada giusta, ma non importano le parole. Saremo focalizzati sul fare il meglio possibile". 

