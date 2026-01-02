Udinese, Runjaic: "A Como per fare punti in trasferta"

Il tecnico tedesco è persuaso di conoscere la ricetta per limitare i lariani e l'estro di Nico Paz: "Penso che l'approccio difensivo di squadra sia molto importante. Dobbiamo lavorare in gruppo per fermare il fantasista argentino, che ha già dimostrato l'anno scorso le sue capacità e quest'anno è migliorato ancora: è forse il giocatore migliore per capacità di fornire assist e segnare. Ma anche noi abbiamo giocatori di talento: ragazzi come Nico Paz e Atta non si possono fermare del tutto, è importante difendere di squadra. Va sottolineato che il Como ha altri calciatori importanti, sarà fondamentale funzionare nel lavoro di squadra. Indipendentemente da chi giocherà nel Como, dovremo essere al 100%".