Inter, contrattura da valutare per Thuram: "Non penso sia qualcosa di grave"

L'attaccante nerazzurro ha rassicurato il dottore dicendo di aver sentito un crampo
La gara sul velluto contro lo Slavia Praga di Champions League ha lasciato una piccola preoccupazione in casa Inter. Poco dopo l'azione del 3-0, Marcus Thuram è stato infatti sostituito dopo aver accusato una contrattura nei pressi del bicipite femorale della coscia sinistra.
Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, ma il giocatore ha subito rassicurato il medico nerazzurro dopo il cambio sostenendo di aver sentito soltanto un crampo in seguito a uno scatto. Dopo essersi accomodato in panchina, Thuram inoltre non ha dato la sensazione di essere particolarmente preoccupato per le sue condizioni fisiche nonostante sia uscito dal terreno di gioco zoppicando a fine gara con una fasciatura e del ghiaccio.
"Sto bene, penso che sia una cosa piccola - ha dichiarato l'attaccante al termine della partita -. Non credo che sia qualcosa di grave". Nei prossimi giorni il calciatore verrà comunque sottoposto agli accertamenti del caso per verificare la situazione.
