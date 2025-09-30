Inter, contrattura da valutare per Thuram: "Non penso sia qualcosa di grave"

Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, ma il giocatore ha subito rassicurato il medico nerazzurro dopo il cambio sostenendo di aver sentito soltanto un crampo in seguito a uno scatto. Dopo essersi accomodato in panchina, Thuram inoltre non ha dato la sensazione di essere particolarmente preoccupato per le sue condizioni fisiche nonostante sia uscito dal terreno di gioco zoppicando a fine gara con una fasciatura e del ghiaccio.