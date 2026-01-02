Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa Psg-Marsiglia in Kuwait, De Zerbi: "Sono contrario"

02 Gen 2026 - 19:20

Giovedì prossimo alle 19.00, l'Olympique Marsiglia avrà l'opportunità di vincere il suo primo trofeo dalla Coppa di Lega del 2012 contro il PSG nel Trophée des Champions, la Supercoppa francese. La partita è stata spostata in Kuwait e il tecnico dell'OM Roberto De Zerbi non è entusiasta di questa scelta. "La mia opinione rimane la stessa, è mia, e questo non significa che sia quella giusta: la Supercoppa francese, o la Supercoppa italiana, dovrebbero essere giocate nel paese in questione, davanti ai tifosi del club", ha spiegato De Zerbi in conferenza stampa in vista della ripresa della Ligue 1 e della partita casalinga contro il Nantes, che potrebbe segnare anche il ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang dalla Coppa d'Africa. "Ma andrò in Kuwait perché è il mio lavoro e siamo orgogliosi di giocare questa partita. Non è un problema del Kuwait, che ci accoglierà nel migliore dei modi, ma sono contrario a questa idea", ha ribadito.

