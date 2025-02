Champions League: il Bayern vince col brivido, Monaco ko in casa

MONACO-BENFICA 0-1

Vantaggio anche per il Benfica, trascinato da Pavlidis: è 1-0 sul Monaco. Regnano i tatticismi nel primo tempo del Louis II, con le squadre che si studiano e pochissime chances. Ci provano in avvio Alvaro Carreras per il Benfica e Akliouche per il Monaco, senza esito. La miglior occasione è proprio dei monegaschi, con Golovin che impegna Trubin. I portoghesi però sono in grandissima condizione e lo dimostrano in avvio di ripresa, col gol del vantaggio. Lo sigla lo scatenato Pavlidis, che s'invola su un lancio in profondità e supera Majecki col pallonetto: è 1-0. Embolo sfiora il pari, ma al 52' il Monaco resta in dieci: doppia ammonizione ed espulsione per Al-Musrati, è il terzo rosso in questa Champions per i biancorossi. Majecki evita il tris di Pavlidis, che nel finale lascia spazio al Gallo Belotti. Entra anche Di Maria, costretto però ad uscire per infortunio all'87'. Il Benfica comunque esulta e vince 1-0. Nel ritorno dell'Estadio da Luz, il Monaco dovrà inseguire.