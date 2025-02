Playoff Champions League, Feyenoord-Milan 1-0: una papera di Maignan inguaia i rossoneri

Il Milan (sei) ha registrato più di cinque tiri nello specchio senza trovare la rete in un match a eliminazione diretta di UEFA Champions League per la prima volta da quando questo dato è disponibile (dal 2003/04).

Il Feyenoord ha vinto una gara a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni / Champions League per la prima volta dal 2 ottobre 1974, contro i nordirlandesi del Coleraine.

Il Milan non ha trovato la rete in tre gare a eliminazione diretta di UEFA Champions League di fila per la prima volta da marzo 2011.

Il Milan non ha trovato il successo in ben nove delle ultime 11 gare in competizioni europee contro avversarie olandesi (5N, 4P).

Il gol di Igor Paixão (2:56) è il più rapido subito dal Milan dall'inzio di una partita di UEFA Champions League da marzo 2014 contro l'Atlético Madrid (Diego Costa in 2:29).

Igor Paixão ha realizzato il gol più veloce del Feyenoord dall’inizio di una gara di UEFA Champions League (2:56).

Santiago Giménez è il quinto calciatore a giocare sia a favore che contro la stessa squadra in una singola edizione di UEFA Champions League, dopo Takumi Minamino nel 2019/20, Luis Díaz nel 2021/22, Pedro Porro nel 2022/23 e João Cancelo nel 2022/23.

Per la prima volta nella propria storia, il Milan non ha schierato neanche un giocatore italiano titolare in un match ad eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League.

Con un'età media pari a 26 anni e 223 giorni, il Milan ha schierato la propria seconda formazione titolare più giovane di sempre in un match della fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League, dopo quella di Tottenham-Milan 0-0 dell'8 marzo 2023 (26 anni e 149 giorni).