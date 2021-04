Champions League, il Bayern a Parigi per l’impresa: Flick punta su Choupo-Moting

CHAMPIONS LEAGUE

A Siviglia Chelsea-Porto: la squadra di Tuchel ha un piede in semifinale, ma quella di Conceicao ha già dimostrato di saper stupire

I riflettori del calcio europeo si accendono sui quarti di ritorno di Champions League. Stasera gli occhi di tutti saranno al Parco dei Principi di Parigi (diretta alle 21.00 su Canale 5), dove il Bayern campione di tutto proverà a rimontare il 2-3 subito dal Psg all’Allianz Arena per confermarsi sul trono d’Europa, mentre la sfida di Siviglia tra Chelsea e Porto sembra già indirizzata, con gli inglesi che hanno un piede in semifinale forti del 2-0 ‘esterno’ dell’andata (anche una settimana fa si giocava al Sanchez Pizjuan). ge

Dopo la finale dello scorso anno, Bayern e Psg saranno ancora di fronte e la formazione di Pochettino dovrà difendere il risultato contro i campioni in carica che non superano un turno a eliminazione diretta dopo aver perso la gara d'andata dal 2015, quando ribaltarono il risultato contro il Porto ai quarti di finale. Per centrare un’impresa che sarebbe storica Hansi Flick, che non recupera Lewandowski e deve fare anche a meno di Gnabry, Dougas Costa, Roca, Tolisso e Sule, punta ancora sull’ex Choupo-Moting, che sarà supportato da Coman, Sanè e Muller. Occhi puntati anche su Jamal Musiala, 18 anni compiuti a febbraio e già 5 gettoni e 1 gol in Champions: all’andata è rimasto a guardare, stasera sogna di essere decisivo a casa Mbappè.

Nel Psg invece Pochettino ritrova Verratti e Florenzi ("Sarà difficile per Marco partire dall'inizio. Per Alessandro è più probabile") e punta forte sul mattatore della gara di andata, Mbappé, che agirà da unica punta del 4-2-3-1 con Di Maria, Neymar e Draxler a supporto. In mediana spazio a Gueye e Paredes, mentre in porta ci sarà come di consueto Keylor Navas. Tra i diffidati ci sono tra gli altri Neymar e Verratti, chi passa il turno affronta la vincente di Manchester City-Borussia Dortmund.

PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick

Semifinale in palio (contro la vincente di Liverpool-Real) anche a Siviglia, dove però il Chelsea parte nettamente favorito. Tuchel va verso la conferma di un undici molto simile a quello visto all’andata: trequarti di qualità con Mount (a segno sei giorni fa) e Pulisic a sostegno di Giroud, mentre in mediana ci saranno James e Marcos Alonso sulle corsie laterali e Jorginho e Kovacic al centro.

Sergio Conceiçao vuole provare a stupire ancora e si affida al 4-4-2 con Taremi e Marega davanti e Sergio Oliveira, Uribe, Otavio e Corona a centrocampo. Dietro è intoccabile Pepe, leader della difesa portoghese.

PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Alonso; Mount, Pulisic; Giroud

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sergio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega.

