Verso Psg-Bayern, Pochettino ritrova Verratti e Florenzi. Flick: "Pronti per la rimonta"

VERSO PSG-BAYERN

Pochettino: "Sarà difficile per Marco partire dall'inizio. Per Alessandro è più probabile". Tedeschi ancora senza Lewa

Il Psg recupera Verratti e Florenzi per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Sarà difficile per Marco partire dall'inizio. Per Alessandro è più probabile", ha detto alla vigilia il tecnico Mauricio Pochettino riguardo ai due azzurri, guariti dal Covid. Il tecnico argentino non si sente al sicuro nonostante la vittoria per 3-2 all'andata in Germania: "Per me può succedere di tutto, il Bayern è la migliore squadra del mondo in questo momento. Ho un enorme rispetto. Allo stesso tempo abbiamo fiducia nei nostri punti di forza e sappiamo di dover pensare a vincere questa partita".

Pochettino dovrebbe recuperare anche Marquinhos, reduce da un problema muscolare, mentre dovrà fare a meno di Icardi, infortunato. "Ancora non so se sarà a disposizione, in linea di massima dico sì, ma non per giocare - ha detto del brasiliano - È il leader della difesa, il capitano della squadra. Se non c'è sarà un'assenza grave, anche se ci sono grandi giocatori in questa squadra a sostituirlo".



"Sappiamo che dobbiamo segnare almeno due gol. Sarà un compito difficile, ma queste sono le partite per le quali giochiamo a calcio", le parole del tecnico del Bayern Hansi Flick in conferenza - Vogliamo provare una mini rimonta a Parigi. Certo, saremo felici se ce la faremo. Abbiamo avuto tante occasioni all'andata, ma non siamo stati cinici. Dobbiamo fare meglio. Sappiamo che non sarà facile, ma daremo tutto. Dovremo trovare il giusto equilibrio tra rischiare e controllare il gioco. Se troviamo un gol è umano che l'avversario inizi a farsi prendere dal panico. Vogliamo provocare questa situazione". Intanto Lewandowski sta lavorando duramente per il suo ritorno dall'infortunio al ginocchio: questa mattina ha completato la sua prima sessione di corsa nella neve di Monaco.