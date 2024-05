Champions League: finale 2027 a Milano in stand-by, serve garanzia su San Siro

COMITATO UEFA

Il Comitato Esecutivo della Uefa riunito a Dublino ha definito le sedi delle tre coppe europee maschili e della Champions League femminili

© Getty Images Il Comitato Esecutivo Uefa, riunito a Dublino prima della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, ha deciso le sedi delle prossime competizioni per il 2026 e il 2027. Milano ospiterà la finale di Champions del 2027 allo stadio San Siro, anche se la decisione è "sospesa fino a settembre, subordinatamente alla comunicazione della Figc sul progetto di ristrutturazione" dell'impianto. La finale 2026 si giocherà a Budapest. Per quanto riguarda l'Europa League, la finale 2026 si giocherà al Besiktas Park di Istanbul, mentre quella del 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte.

San Siro ospiterebbe la finale di Coppa dei Campioni/Champions per la quinta volta dopo quelle del 1965 (Inter-Benfica 1-0), del 1970 (Feyenoord - Celtic 2-1 dts), 2001 (Bayern Monaco-Valencia 1-1 dts, 5-4 dcr) e 2016 (Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 dts, 5-3 dcr) un anno dopo aver accolto la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La prossima finale si giocherà il 1° giugno allo stadio di Wembley a Londra, mentre nel 2025 sarà in casa del Bayern Monaco.

La finale di Conference League 2026 si giocherà a Lipsia, mentre quella 2027 a Istanbul. Per la Champions donne, la finale 2026 è stata assegnata a Oslo mentre per il 2027 - informa l'Uefa - andrà avviata una nuova procedura di candidatura "poiché la Germania è già stata designata per le finali del 2026 e del 2027 e quindi l'offerta di Stoccarda non può essere presa in considerazione".